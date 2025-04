Cedan: formando bailarinos

Nós trabalhamos com a técnica clássica, técnica de ponta, técnica masculina, pas-de-deux e técnica contemporânea. Desenvolvemos balés do repertório clássico e trazemos coreógrafos de neoclássico e contemporâneo convidados para oficinas e coreografias. Trabalhamos durante seis meses com as coreografias de neoclássico e contemporâneo e nos seis meses restantes, com o repertório clássico escolhido pela Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Os bailarinos precisam de mais tempo para cuidar do corpo fisicamente, tecnicamente e compreender obra em sua totalidade. Portanto, o nosso foco é sempre em cima dessas três técnicas, que são as mais utilizadas pelas companhias no mundo. Tivemos grandes coreógrafos, tais como: Daniela Severian, Eduardo Bonnis, Edy Wilson, Fernando Silva, André Malosá, César Albuquerque, Juliana Tarumoto, Nielson Soares, entre outros.

Como é o processo seletivo para ingressar na Cedan?

O processo seletivo é uma audição pública para candidatos a partir de 13 anos, composta de uma banca julgadora com profissionais renomados, onde será realizada uma aula Clássica (com sapatilhas de pontas para as meninas), um solo de sua escolha e uma redação sobre um tema relacionado a dança.