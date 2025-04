As melhores frutas para soltar o intestino e acabar com o inchaço

Essas frutas cítricas turbinam a produção de enzimas digestivas e auxiliam na desintoxicação do fígado com sua vitamina C e ácidos naturais. O ácido cítrico acelera a digestão, e um copo de água com limão pela manhã pode ser um ótimo estímulo para o sistema digestivo.

3. Mamão: enzima amiga da digestão

O mamão é um tesouro tropical para o intestino, graças à papaína (que quebra proteínas) e à pectina (que amolece as fezes). Rico em vitaminas A e C, o consumo regular de mamão é uma forma suave e eficaz de limpar o intestino.