Estoque crítico: Hemonúcleo de Piracicaba pede doações de sangue

O Hemonúcleo de Piracicaba pede doações de sangue à população por conta do baixo estoque. A demanda mais urgente é para os tipos O e A, que têm estoque considerado crítico. Além deles, o Hemonúcleo pede a doação dos tipos B- e AB-, que também estão com estoques baixos. O Hemonúcleo de Piracicaba fica localizado na Santa Casa de Misericórdia.

Saiba mais

Apesar dos pedidos específicos, todos o Hemonúcleo pede a doação de todos os tipos sanguíneos, já que o estoque geral está abaixo do necessário. “Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos”, afirmou a Luciana Sacheto Bueno Jerusalém, assistente social da captação de doadores da Unidade. De acordo com a assistente social, em março, das mil bolsas de sangue necessárias, apenas 682 foram coletadas, o que representa pouco mais de 38% da demanda mensal. “Isso indica que os estoques estão abaixo do ideal e podem não ser suficientes para atender a todas as necessidades transfusionais do período”, alertou.