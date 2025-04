Piracicaba: 527 pacientes receberão aparelhos auditivos

O secretário de Saúde, dr. Sérgio Pacheco, reforçou que o trabalho das equipes não para aqui. "O aparelho auditivo pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de pessoas com perda auditiva, bem como a interação social, permitindo que a pessoa participe de atividades de grupo e volte a usar o telefone e assistir televisão, por exemplo. Trazer essas melhorias é o que queremos e vamos fazer até conseguirmos zerar a fila de espera por essas próteses".



ACESSO – Para os usuários do SUS terem acesso aos aparelhos auditivos, o paciente deve ir até a Unidade de Saúde de referência e passar por consulta com clínico geral para posterior encaminhamento a otorrinolaringologista. Por meio de exame de audiometria será verificado o grau de surdez. A partir deste resultado, se necessário, é feita uma ficha pré-cadastro que é o protocolo para abrir APAC (Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade) exigida pelo Ministério da Saúde. Cabe lembrar que a prioridade para receber estes aparelhos é crianças de zero a 15 anos, sempre respeitando as normas e critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

A cidade mantém convênio com o Ministério da Saúde que disponibiliza – sem custo a municipalidade – aparelhos para atender até 10 usuários do SUS/mês em Piracicaba por meio do programa de Reabilitação Auditiva, com regulação do Governo do Estado de São Paulo.