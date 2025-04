Escolas estaduais de Piracicaba serão polo do Projeto Guri

Em comemoração aos 30 anos de fundação, o Projeto Guri vai levar a iniciativa Guri nas Escolas para duas escolas estaduais em Piracicaba. As escolas contempladas são a Escola Estadual Professor Benedicto Evangelista Costa, no Jardim Gilda, e a Escola Estadual Dr. João Sampaio, no Monte Líbano. Além de Piracicaba, escolas das cidades de Amparo, Atibaia, Caconde, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Jundiaí, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste e Santa Rita do PAssa Quatro também serão polos do projeto. Essa expansão não substitui as atividades já consolidadas nos Polos Regionais, Polos Abertos e Polos na Fundação Casa, que continuam oferecendo ensino musical gratuito para milhares de estudantes.

O Projeto Guri é um programa de educação musical criado e mantido pelo Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa oferece cursos regulares, extracurriculares livres e cursos EaD. As aulas do Guri nas Escolas Estaduais vão abordar assuntos como apreciação musical, composição, improvisação e outros aspectos. As aulas, também, serão alinhadas à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

O investimento total do Guri nas Escolas é de R$ 9 milhões, que vieram da Secretaria da Educação. O projeto já está em andamento em outras 97 escolas paulistas que fazem parte do PEI (Programa Ensino Integral) e atende cerca de 20.370 estudantes.