Menos risco de câncer intestinal com leite diário

Especialistas acreditam que o efeito protetor do cálcio está ligado à sua capacidade de se conectar aos ácidos biliares e à gordura livre presentes no intestino. Essa ligação forma uma substância que age como um “sabão”, impedindo que esses compostos causem danos às paredes do intestino e facilitando sua eliminação do corpo. Essa ação pode ajudar a prevenir processos inflamatórios e alterações nas células que podem favorecer o surgimento de tumores. Apesar dos resultados animadores, os cientistas ressaltam que mais pesquisas são necessárias para entender completamente o papel do cálcio na prevenção do câncer intestinal e os mecanismos exatos por trás desse efeito.

Além do cálcio: hábitos saudáveis na prevenção:

Especialistas lembram que grande parte dos casos de câncer de intestino poderia ser evitada com mudanças no estilo de vida. Além de garantir a ingestão adequada de cálcio, é importante reduzir o consumo de carne vermelha e processada, evitar o consumo de álcool e o tabagismo, e manter um peso saudável. Uma dieta rica em frutas, verduras e grãos integrais também é essencial para a saúde do intestino. A combinação desses hábitos com o consumo de fontes de cálcio pode ser uma estratégia eficaz na prevenção do câncer e de outros problemas digestivos, contribuindo para uma vida mais saudável.