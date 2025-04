Conheça a amiga de Ana Castela que rouba a cena nos rodeios

A cantora sertaneja Duda Bertelli, de 19 anos, vem ganhando destaque nas apresentações de rodeios e pela sua amizade com Ana Castela. Recentemente, ela se apresentou na Festa do Peão em Colorado, no Paraná, e recebeu Zezé Di Camargo e Ana Castela no palco.

Veja mais:

Duda tem mais de 440 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha vídeos com Ana Castela, recebendo mais de 2 milhões de visualizações em um dos vídeos. Ela faz parte da empresa AgroPlay, que gerencia as carreiras de Ana Castela e outros jovens artistas do sertanejo.