Prefeitura faz mutirão contra a dengue; vacinação continua

Neste sábado, 05/04, as equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) – vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde – realizam Arrastão da Dengue, das 8h às 14h, nos bairros Morumbi, Vila África, Jardim Noiva da Colina, Santa Isabel, Jardim Petrópolis, Jardim Piracicabano, Jardim Virgínia e Reserva Imperial; e o Mutirão da Dengue no bairro Novo Horizonte, das 7h às 12h.

Veja também:

No último sábado, 29/03, foram retiradas 6,8 toneladas de inservíveis em ação do arrastão da dengue que passou pela região do Bosques do Lenheiro, Jardim Gilda e adjacências. No mesmo dia, nos bairros São Jorge e Jardim Planalto, aconteceu o mutirão. Das 2.104 residências, foram visitadas 882 e estavam fechadas 1.173 propriedades. Houve 49 recusas, quando o proprietário não permite a entrada da equipe.