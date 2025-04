Pena maior e alertas: governo pretende frear roubos de celular

Na sexta-feira (28), o ministro Lewandowski enviou o projeto de lei à Casa Civil, que visa intensificar a repressão às quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. O texto da proposta busca combater criminosos com perfil semelhante ao de "mainha do crime", uma mulher detida em São Paulo em fevereiro de 2025, após a morte de um ciclista durante um roubo de celular.

Segundo a Polícia Civil paulista, Suedna Carneiro, a "mainha", fornecia recursos para criminosos que atuavam na zona sul de São Paulo, como mochilas para simular que eram entregadores, e depois ficava com os aparelhos roubados.

Proposta de mudanças na legislação

O projeto de lei, atualmente em análise no Palácio do Planalto, prevê a criação de uma nova categoria de furto qualificado, quando o crime é cometido em benefício de terceiros mediante pagamento ou como parte de um negócio (exemplo: furtar para revender). A pena para esse tipo de furto varia de 2 a 8 anos de prisão, enquanto o furto simples, com pena de 1 a 4 anos, não resulta em prisão em regime fechado.