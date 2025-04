AQ-10: Um teste rápido para investigar sinais de autismo.

4 - Ao ler uma história, acho difícil entender o que os personagens realmente querem dizer.

Você ganha 1 ponto se DISCORDAR das seguintes afirmações:

1 - Consigo facilmente entender as entrelinhas quando alguém fala comigo.

2 - Normalmente, foco na visão geral em vez de me atentar aos pequenos detalhes.

3 - Sei identificar quando alguém que está me ouvindo começa a ficar entediado.

4 - Acho fácil realizar múltiplas tarefas simultaneamente.

5 - Consigo facilmente deduzir o que alguém está pensando ou sentindo apenas observando sua expressão facial.

6 - Se sou interrompido, consigo retomar rapidamente o que estava fazendo.

7 - Se sua pontuação for igual ou superior a 6, é recomendado buscar uma avaliação com um profissional qualificado.