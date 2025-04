Mais guerra? Putin decreta o recrutamento de 160 mil soldados

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou 160 mil homens com 18 a 30 anos de idade, como parte das medidas para ampliar as Forças Armadas do país.

É a maior convocação militar feita pela Rússia desde 2011.

“O Governo da Federação Russa, os órgãos executivos das entidades constituintes da Federação Russa e as comissões de recrutamento devem garantir a implementação de medidas relacionadas ao recrutamento de cidadãos da Federação Russa para o serviço militar”, cita o decreto do presidente, que não cita a guerra na Ucrânia diretamente.