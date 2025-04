Mountain Bike: piracicabanos se destacam em prova

Os ciclistas piracicabanos Gabriel Gaspar e Ramon Lopes Fré, ambos de 23 anos, disputaram no último domingo (30) a Copa Internacional de Mountain Bike, com bons resultados. Gaspar fechou a prova em 32º lugar e Ramon em 38º, em um total de 114 ciclistas.

“Foi uma prova bem difícil, em um circuito que exige muita pilotagem e força física. Largamos com os principais atletas do Brasil e do mundo”, declarou Ramon ao Jornal de Piracicaba.

