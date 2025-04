Veja 8 sinais de alerta para cegueira

"Se qualquer incômodo persistir por mais de três dias, é essencial procurar um oftalmologista", reforça Nomura.

O médico ressalta ainda que pessoas com comorbidades devem redobrar a atenção com a saúde ocular. “O diabetes, por exemplo, pode levar à retinopatia diabética. Já os hipertensos têm maior risco de desenvolver retinopatia hipertensiva, que também compromete a visão. Problemas na tireoide podem causar olhos secos, irritados e embaçados, enquanto a artrite reumatoide, uma doença autoimune, está associada à uveíte, uma inflamação séria”, alerta o especialista do São Luiz São Caetano.

Entre as principais causas de cegueira estão a catarata e o glaucoma. A catarata, responsável por 47% dos casos de cegueira reversível no mundo, é caracterizada pela perda de transparência do cristalino e pode ser tratada cirurgicamente. Já o glaucoma, que afeta cerca de 80 milhões de pessoas, é uma doença silenciosa que aumenta a pressão intraocular e pode levar à perda definitiva da visão se não for tratado.