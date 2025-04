Descuido milionário: ganhador da Mega da Virada perde prêmio

Uma história inacreditável marcou o prazo final para o resgate dos prêmios da Mega Sena da Virada. Um dos sortudos ganhadores do prêmio principal simplesmente perdeu a chance de embolsar a quantia exata de R$ 1.418.495,90 após o prazo de 90 dias expirar às 23h59 de ontem, dia 31 de março.

O apostador fazia parte de um bolão realizado em Osasco, São Paulo, que, para a sua sorte (e agora, grande azar de um dos participantes), acertou as seis dezenas sorteadas na virada do ano. O bolão era composto por 56 cotas, e enquanto 55 dos integrantes compareceram para realizar o saque de suas respectivas partes do prêmio, um dos ganhadores negligenciou o prazo limite estabelecido pela Caixa Econômica Federal.