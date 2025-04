Notas de falecimentos | 01/04/2025

SRA. EMILIA MARIA DE ALMEIDA DA SILVA, faleceu anteontem, nesta cidade, contava 55 anos, filha do Sr. João Ferreira de Almeida, falecido e da Sra. Teresinha Maria Oliveira Gonçalves Almeida, era casada com o Sr. Nelson Salvador Leite da Silva; deixa a filha: Rebeca Hellen Ferreira Leite da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.



SR. EZEQUIEL PINTO DA CUNHA, faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. Jesuel Pinto da Cunha, falecido e da Sra. Maria Aparecida Tabai Pinto; deixa os filhos: Diego Vitor da Cunha, casado com a Sra. Emily da Cunha e Carla Francine da Cunha. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. FLORINDA FRANCISCO, faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha do Sr. Antonio Francisco, falecido e da Sra. Arcedina da Costa Francisco, era casada com o Sr. Odecio Martins; deixa os filhos: Claudia Eliza Francisco Schimit, casada com o Sr. Gilberto; Rita Fabiana Francisco Martins; Kelly Cristina Francisco Martins Matos, casada com o Sr. Thiago Henrique Matos; Raquel Juliana Francisco Martins, casada com o Sr. Elias; Carla Denise Francisco Martins, casada com o Sr. Nelson; Magna Roberta Francisco Martins, casada com o Sr. Cariciel; Mileide Fernanda Francisco Martins; Lucas Fernando Francisco Martins; Caroline Conceiçao Francisco Martins, casada com o Sr. Osmar e Braulio Ricardo Francisco Martins, falecido. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. FRANCINEI ALVES SIQUEIRA, faleceu dia 29 p.p., nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Francisco Alves da Silva e da Sra. Maria Zelita Alves Siqueira, era casado com a Sra. Rosilene Mourato Alves; deixa as filhas: Larissa Fontes Siqueira; Luciana dos Santos Siqueira e Mariana Camily Morato Alves. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.