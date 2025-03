Primeiras-damas se encontram e buscam ampliar ações sociais

A primeira-dama de Piracicaba e presidente do Fundo Social de Solidariedade Municipal, Valkiria Callovi, foi recebida na sexta-feira (28) pela primeira-dama de São Paulo e presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane Freitas. O encontro, realizado no Palácio dos Bandeirantes, na capital, teve como objetivo alinhar iniciativas para fortalecer e expandir as ações de desenvolvimento social no município.

"A cooperação é essencial para transformar políticas públicas em ações concretas. A equipe técnica do Fundo Social de São Paulo está preparada para apoiar e esclarecer todas as dúvidas dos municípios na implementação de iniciativas que promovam mais desenvolvimento social para os cidadãos", afirmou Cristiane Freitas.

