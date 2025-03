Piracicaba gera mais de mil vagas de emprego em fevereiro

Piracicaba fechou o mês de fevereiro com saldo positivo de 1.036 vagas formais de trabalho, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados na sexta-feira (28). No período, foram registradas 7.521 admissões e 6.485 desligamentos, o que representa uma variação relativa de 0,73% no estoque de empregos.

Entre os setores que mais contribuíram para o saldo positivo de fevereiro estão serviços, com 433 novas vagas, indústria de transformação, com 239, e construção civil, com 190. O setor agropecuário também apresentou desempenho positivo, com 74 novos postos de trabalho.