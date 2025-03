Chuva intensa atinge Piracicaba na tarde desta segunda-feira (31)

Will Baldine/JP

Piracicaba foi atingida por uma forte chuva na tarde desta segunda-feira (31). Por volta das 14h, o céu escureceu rapidamente, indicando a mudança no tempo. Minutos depois, a chuva começou com alta intensidade e foi acompanhada por ventos fortes.

A previsão meteorológica indica que o tempo deve continuar instável nas próximas horas, com possibilidade de novas pancadas de chuva. A previsão para os próximos dias indica possibilidade de mais pancadas de chuva com chances de raios e trovões, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As temperaturas se estabilizam entre 21ºC e 33ºC, e não há previsão para quedas nos termômetros.