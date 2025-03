Homem é atropelado e socorrido em estado crítico em Piracicaba

Um homem foi socorrido em estado crítico após ser atropelado e cair dentro da caçamba de uma Saveiro na noite deste domingo (30), na rodovia Geraldo de Barros (SP-304) em Piracicaba.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária prestaram socorro e encaminharam a vítima ao hospital em condição crítica. O resgate no local exigiu um trabalho intenso para estabilização.

Policiais Militares Rodoviários atenderam a ocorrência e a perícia foi acionada para investigar as causas do acidente. O caso será registrado no Plantão Policial.