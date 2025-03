VÍDEO: Mulher é atropelada no Piracicamirim em Piracicaba

Uma mulher foi atropelada na noite desta quarta-feira (29) na avenida Rio das Pedras, nas proximidades do Bar do Pantera em Piracicaba. Segundo testemunhas, ela atravessava a via quando foi atingida por um carro.

Com o impacto, a vítima bateu a cabeça no para-brisa do veículo. A motorista, que ficou em choque, permaneceu no local e aguardou a chegada da polícia.