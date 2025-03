Servidores municipais aceitam 5%, mas negociações continuam

Os servidores públicos municipais de Piracicaba decidiram aceitar o reajuste salarial de 5% oferecido pelo Poder Executivo, mas as negociações de outras demandas da categoria continuam. A contraproposta foi votada e aprovada na terceira assembleia das negociações salariais de 2025 realizada na noite desta quinta-feira (27).

Leia também:

A aprovação do reajuste salarial, porém, está condicionado à continuidade da negociação salarial com 2% de reajuste para o mês de julho e 2% para dezembro. Em relação ao vale alimentação, de acordo com o sindicato da categoria, a administração municipal sinalizou a possibilidade de sua implementação, com a criação de uma comissão de servidores para viabilizar o benefício. Durante a assembleia foi formada a comissão que é composta por 12 servidores da ativa, além dos diretores do Sindicato. A cesta básica será mantida para aposentados e pensionistas.