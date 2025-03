Forte terremoto atinge Mianmar e derruba prédios na Tailândia

As autoridades locais informaram a morte de duas pessoas e relataram dezenas de desaparecidos. Equipes de resgate foram mobilizadas para as regiões afetadas, onde moradores enfrentam dificuldades devido a bloqueios em estradas e comunicação instável. A prioridade das equipes é localizar sobreviventes e fornecer assistência aos desabrigados.

O tremor provocou danos em infraestrutura e interrompeu o fornecimento de energia em algumas áreas. Relatos indicam que prédios desabaram ou sofreram rachaduras significativas, aumentando os riscos de desabamentos secundários. Hospitais locais registraram um aumento no atendimento a feridos, principalmente devido a quedas de escombros.

Na China e na Tailândia, edifícios balançaram e parte da população deixou suas residências como medida de precaução. Em Bangkok, o tremor foi sentido em prédios mais altos, levando à evacuação de algumas construções. Não há relatos de vítimas nesses países até o momento.

As autoridades seguem monitorando a situação e avaliando os impactos do terremoto. Organizações humanitárias e equipes internacionais estão em alerta para prestar apoio caso necessário. O governo de Mianmar deve divulgar novos relatórios sobre os prejuízos e as medidas emergenciais nas próximas horas.