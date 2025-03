Lions Clube de Piracicaba completa 70 anos de voluntariado

No dia 27 de março de 1955, o Jornal de Piracicaba noticiava: “Teve lugar ontem às 20 horas, no restaurante do Hotel Central, a reunião-jantar de fundação do ‘Lion Club’ de Piracicaba”. Segundo o Lions Club International, que reúne os clubes de todo o mundo, a missão é “impulsionar voluntários e parceiros para melhorar a saúde e o bem-estar, fortalecer comunidades e apoiar os necessitados por meio de serviços humanitários e subsídios que impactam vidas em todo o mundo e promover paz e a compreensão internacional”. Em Piracicaba, o compromisso não é diferente.

De acordo com o presidente do Lions Clube de Piracicaba, Luiz Afonso Vilela, na cidade, a entidade, junto com os Leões - como são chamados os integrantes - já contribuiu com diversas ações voltadas às necessidades da população. “Desde a nossa fundação, há 70 anos, Lions se faz presente às necessidades às necessidades da comunidade, tais como a construção de um pavilhão no Lar dos Velhinhos, do Centro Social Caritas, no bairro Pauliceia, uma creche doada ao município na Rua Campos Salles”, disse. Outras estruturas construídas por iniciativa do Lions em piracicaba foram o Zoológico e o Paraíso da Criança, construído em conjunto com o Rotary, o Berçário da Creche Narcisa Chesini Ometto, que foi doada ao município e, também, os marcos de “Piracicaba”, nas entradas da cidade.

O Lions de Piracicaba também contribuiu com campanhas como o Banco de Óculos, que faz doações de óculos usados e oferece consultas oftalmológicas, além da fundação do terceiro banco de olhos do Brasil, localizado na Santa Casa de Piracicaba. “Serviço esse coordenado pelo leão Legardeth Consolmagno”, citou o presidente.

A atuação do Lions Clube em Piracicaba rendeu ao grupo um reconhecimento formal pela Câmara Municipal de Piracicaba. Os serviços voluntários são homenageados anualmente desde 2001, com o Dia do Leonismo. Na última quarta-feira (26), o Legislativo Municipal realizou uma homenagem ao clube, promovida pelo vereador Pedro Kawai. No evento, foi concedido o título de Cidadão Piracicabano a Nelson Antonio Pinotti, membro mais antigo do Lions Clube de Piracicaba. “Sua importância vai de encontro às necessidades da sociedade, graças ao serviço comunitário realizado pelos seus membros que desfrutam do companheirismo e desenvolvem suas habilidades e liderança”, completou o presidente.