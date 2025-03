Klabin investe R$ 1,5 bi e inaugura fábrica em Piracicaba

“A ideia é tornar o estado menos burocrático e apto para os pilares que vão garantir o nosso diferencial: as alavancas da biotecnologia, da transição energética e da economia do conhecimento. Estamos fazendo um trabalho bacana também na área do fomento industrial e para desenvolvimento dos arranjos produtivos locais. ”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

A Klabin inaugurou em Pi-racicaba, no distrito industrial Uninoroeste, a sua segunda planta em Piracicaba. O investimento é de R$ 1,56 bilhão. A unidade, em operação desde abril do ano passado, tem capacidade de produção de 240 mil toneladas de papelão ondulado por ano, que é utilizado em embalagens, produtos estratégicos para as cadeias de armazenamento e logística.

A cerimônia de inauguração foi realizada na Unidade e contou ainda com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima; do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado; do prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta; do deputado estadual Alex Madureira, do presidente do Conselho de Administração da Klabin, Horacio Lafer Piva; e do diretor-geral da empresa, Cristiano Teixeira.

“Conseguimos reunir neste projeto o que há de mais moderno em termos de tecnologia para entregar, com ainda mais eficiência, as melhores embalagens aos nossos clientes. Além disso, a localização da Unidade em um grande centro consumidor do Brasil confere à Klabin uma vantagem logística relevante”, comentou Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin.

O deputado estadual Alex Madureira destacou a importância do empreendimento para a cidade. “É a maior e mais moderna fábrica de papelão das Américas, então é um orgulho para Piracicaba. É um investi-mento grande que vai trazer também, por meio da gera-ção de impostos, melhoria para a vida econômica da nossa região”, disse.