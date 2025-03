Mulher pede socorro por mensagem e é salva de marido espancador

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (27) por violência doméstica e desacato à polícia na rua Eusébio da Costa, em Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima enviar uma mensagem pedindo socorro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher abalada no portão da residência.

O agressor saiu exaltado e questionou a presença da polícia no local. Durante a abordagem, ele desobedeceu a ordem policial, correu para dentro da casa e passou a desacatar os agentes.Pouco depois, o homem saiu para a calçada, onde gritou com a esposa e a ameaçou. Em seguida, agarrou o pescoço da vítima e tentou arrastá-la para dentro do imóvel, soltando-a apenas após a intervenção dos policiais.