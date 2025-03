Professora idosa é espancada por família de aluno de sete anos

A professora particular Célia Regina, de 65 anos, foi agredida pela família de um aluno de sete anos no bairro Resgate, em Salvador, na Bahia, no dia 18 de março. Segundo relatos, a violência aconteceu após a educadora repreender o comportamento da criança durante as aulas de reforço.

"Eu disse: 'menino, você não copiou nada', e ele respondeu 'não copiei, e daí?'. Quando perguntei como iríamos estudar, ele me deu um tapa no rosto", disse a educadora Célia Regina ao programa Balanço Geral, da Record.

Diante da situação, a educadora decidiu chamar a mãe do garoto para relatar o ocorrido. No entanto, segundo seu depoimento, a responsável se recusou a ouvir sua versão dos fatos e, pouco depois, outros familiares chegaram ao local e a agrediram fisicamente.