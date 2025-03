Disk armas: Homem que vendia armas por app é preso em Piracicaba

Um homem de 37 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, após a polícia descobrir que ele negociava armas por aplicativos de mensagens, em um esquema que funcionava como um verdadeiro "Disk Armas". A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (26) na rua Pinheiros, no bairro Bosque dos Lenheiros em Piracicaba.

Os policiais do 10º BAEP chegaram até o suspeito após uma denúncia sobre o armazenamento ilegal de armas. No local, ele autorizou a vistoria e revelou onde escondia munições e insumos para recarga. Durante a abordagem, ele confessou que realizava a venda de armamentos pela internet e indicou outro endereço.

No segundo local, os militares encontraram uma espingarda calibre 28 com numeração suprimida, além de cartuchos de diversos calibres, pólvora e espoletas. Diante das evidências, ele recebeu voz de prisão pelo crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03).