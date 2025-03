Um carro desgovernado desceu a avenida Manoel Conceição e bateu na fachada de um comércio na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Vila Rezende em Piracicaba.

Segundo informações, o veículo estava estacionado quando começou a se mover sozinho, descendo a via sem controle até colidir com o estabelecimento. Apesar do local ser movimentado, ninguém se feriu.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.