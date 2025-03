Festa das Nações de Piracicaba abre inscrições para expositores

A 40ª edição da Festa das Nações de Piracicaba, que será realizada entre os dias 14 e 18 de maio, no Engenho Central, está com inscrições abertas para interessados em participar como expositores. A manifestação de interesse pode ser feita até o dia 04 /04, por meio do preenchimento do formulário: http://bit.ly/3Y3kNXb.

Dessa forma, empresas e empreendedores podem solicitar espaço para montagem de stands durante os cinco dias de evento. Os valores arrecadados com a locação dos espaços e patrocínios são destinados à montagem e manutenção da infraestrutura da festa.

O preenchimento do formulário é uma etapa preliminar e não representa compromisso entre as partes, servindo apenas como registro de interesse para posterior análise da organização.