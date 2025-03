Piracicaba: Passarela Pênsil em manutenção; tábuas serão trocadas

A Prefeitura iniciou hoje, quinta-feira, 27/03, serviços de manutenção na passarela Pênsil, um dos mais importantes cartões-postais de Piracicaba. O trabalho é feito com equipe própria da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e contempla a troca das tábuas danificadas pela ação do tempo. Para isso, a passarela ficará interditada para os pedestres. Nesse período, para acessar o Engenho Central, as opções são a avenida Maurice Allain, a estrada do bosque do Engenho - para quem vem da ponte do Morato - e pela passarela Estaiada.

De acordo com informações da Secretaria de Obras, o piso da passarela é constituído por duas camadas de tábuas e a maioria das danificadas está na parte de baixo. "Pedimos a compreensão das pessoas nesses dias em que a passarela ficará fechada para que utilizem os outros acessos. Vamos finalizar os serviços antes de dois grandes eventos que têm o Engenho como palco, o espetáculo Paixão de Cristo e a Festa das Nações, realizados em abril e em maio, respectivamente. O objetivo é garantir a segurança da população e preservar o patrimônio", ressalta Luciano Celêncio, secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos.

HISTÓRICO – A passarela Pênsil José Dias Nunes (Tião Carreiro) foi inaugurada em 15 de dezembro de 1992. Ela tem 103 metros de extensão (de uma ponta a outra) e 78 metros de vão suspenso. Sua estrutura é sustentada por cabos de aço e madeiramento. Seu projeto inicial foi inspirado no modelo de duas importantes e famosas pontes norte-americanas: a Brooklyn Bridge, de Nova York (NY), e a Golden Gate, de San Francisco (CA), fato que justifica o seu formato.