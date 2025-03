Uma van capotou na manhã desta quarta-feira (27) na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Piracicaba.

O acidente ocorreu no km 30,5, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que parou tombado ao lado do canteiro central. Equipes de resgate foram acionadas, mas o condutor recusou atendimento.

A Polícia Militar Rodoviária isolou a área até a remoção do veículo. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas do acidente estão sendo investigadas.