Traficante é preso com drogas, arma e dinheiro em Piracicaba

A Força Tática do 10º BPM/I prendeu um traficante e desmantelou um ponto de armazenamento e distribuição de drogas nesta terça-feira (25) no bairro Monte Feliz, em Piracicaba. A ação resultou na apreensão de entorpecentes, um veículo com compartimento secreto, uma arma de fogo e dinheiro do tráfico.

A operação foi realizada após monitoramento e denúncias indicando que o suspeito usava um Fiat Palio para transportar drogas e armazenava os entorpecentes em um imóvel desabitado na rua Pedro Carlos Barbosa. Durante patrulhamento, os policiais flagraram o criminoso separando pinos de cocaína e realizaram a abordagem quando ele saiu do local.

Na vistoria, foram encontrados tijolos de maconha, pinos de cocaína dourados e materiais para embalar drogas, como balança de precisão e liquidificador com resquícios de entorpecentes. O imóvel não tinha sinais de moradia, reforçando a suspeita de que era usado apenas para atividades ilícitas.