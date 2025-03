Novo radar é instalado na avenida Vollet Sachs, em Piracicaba

A instalação do radar faz parte de um conjunto de ações voltadas para o monitoramento do tráfego na cidade. O equipamento tem a finalidade de fiscalizar os veículos que transitam pelo local.

Um novo radar foi instalado na Avenida Prof. Alberto Vollet Sachs, próximo ao número 4017, próximo à entrada do bairro Vila Independência, em Piracicaba. O equipamento foi colocado em operação como parte de um contrato licitado pela gestão do governo anterior .

Moradores da região entraram em contato com o Jornal de Piracicaba para manifestar insatisfação com a instalação do radar. Entre as reclamações apontadas, estão dúvidas sobre a necessidade do equipamento no trecho, e também, relataram problemas para enxergar e identificar o equipamento, já que vários galhos de árvores estão na frente, atrapalhando a visão.

Além desse radar, outros equipamentos semelhantes estão previstos para serem instalados em diferentes pontos da cidade, conforme definido no contrato firmado anteriormente. A medida faz parte de uma estratégia para ampliar a fiscalização eletrônica e aumentar o controle sobre infrações de trânsito.