Presos matam colega de cela após 'salve' de facção

Três detentos da Penitenciária Wellington Rodrigo Segura, em Presidente Prudente (SP), vão a júri popular acusados de matar brutalmente um colega de cela. Ladson dos Santos Pereira, o “Zoio de Gato”; Sandro dos Santos, o “Pesadelo”; e Diogo Batista da Silva Claudiano, o “Corintiano” são apontados como responsáveis pelo assassinato triplamente qualificado de Anderson da Silva, conhecido como “Carro Roubado”.

O crime ocorreu em 14 de março do ano passado. Segundo a denúncia do Ministério Público, a vítima foi atacada no banheiro da cela com um espeto de alumínio e um pedaço de espelho quebrado. O trio perfurou o corpo de Anderson, tentou degolá-lo e retirou seus órgãos, colocando-os em um balde. O cadáver permaneceu no local por quase 12 horas, até ser retirado na manhã seguinte.