Motociclista é socorrido em estado grave após queda em Piracicaba

Um motociclista sofreu uma queda e foi socorrido em estado grave na noite desta terça-feira (25), na avenida Jaime Pereira em Piracicaba.

Segundo informações, a vítima pilotava uma moto Honda quando perdeu o controle e caiu, sofrendo fortes impactos no asfalto. Motoristas e motociclistas que trafegavam pela avenida pararam para prestar socorro até a chegada da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou à Central de Ortopedia e Traumatologia (COT).

A Polícia Militar e a perícia estiveram no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas.