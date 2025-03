Mais de 2 mil mulheres buscam emprego em ação da prefeitura

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, realizou hoje, terça-feira, 25/03, a Ação de Empregabilidade da Mulher. A iniciativa, que ocorreu no Varejão do Centro, reuniu mais de 2.000 mulheres em busca de oportunidades de inserção ou recolocação no mercado de trabalho, com a participação de mais de 40 empresas e a oferta de mais de 700 vagas nos setores do comércio, indústria, serviços e saúde.

Além das oportunidades de emprego, a ação também contou com a presença de instituições como Senac, Senai e CIEE, que ofereceram informações sobre cursos de qualificação profissional, vagas de estágio e aprendizagem, além de orientações para melhoria de currículos, ampliando ainda mais as chances de empregabilidade para as participantes.

O prefeito Helinho Zanatta destacou a importância da ação como instrumento de transformação social. "Essa iniciativa reforça o compromisso da Administração com a promoção da igualdade de oportunidades e com o fortalecimento da autonomia das mulheres. Gerar emprego e renda é uma das nossas prioridades."