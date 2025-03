Inverno 2025: as cores de cabelos que são a última tendência

Com a chegada do inverno, a moda e a beleza se renovam, e os cabelos ganham destaque com tons que refletem elegância e sofisticação. Para quem deseja atualizar o visual nesta estação, as tendências de coloração trazem uma paleta variada, equilibrando nuances quentes e frias para atender a diferentes estilos e personalidades.

O cabeleireiro e especialista em coloração Renê Moraes, conhecido por seu talento em transformar visuais com técnicas precisas e personalizadas, destaca as principais cores que prometem fazer sucesso no inverno de 2025.

Cores Quentes: Aconchego e Sofisticação

Os tons quentes são perfeitos para trazer luminosidade e um toque de aconchego ao visual, especialmente nos dias frios. Segundo Renê Moraes, essas cores valorizam a naturalidade dos fios e proporcionam um efeito elegante.