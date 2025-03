Morre no hospital turista atropelada por charrete na praia

Uma mulher de 37 anos morreu após ser atropelada por uma charrete, enquanto andava de bicicleta na praia de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo.

O acidente aconteceu na manhã do último domingo (23), quando Thalita Rochino pedalava com uma amiga na faixa de areia. Testemunhas relataram que após uma rápida aproximação, a charrete atingiu Thalita frontalmente. Com o forte impacto, ela sofreu um traumatismo craniano grave e caiu inconsciente. Socorrida e levada ao hospital Irmã Dulce, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (25).

Circulou a informação de que o acidente teria ocorrido durante um "racha" entre charretes, mas o advogado do condutor negou essa versão. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na delegacia, e está sendo investigado pela polícia.