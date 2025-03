Traficante que cumpriu roubo e homicídio é preso em Piracicaba

Policiais civis da 2ª DISE – DEIC prenderam um homem de 40 anos nesta terça-feira (25), em Piracicaba. Ele já possuía antecedentes criminais por homicídio, roubo e tráfico de drogas. A abordagem aconteceu em um bar no bairro Parque Orlanda, após denúncias de que ele guardava drogas e armas em casa.

Com autorização do suspeito, os agentes revistaram a residência e encontraram uma porção bruta de cocaína, materiais para embalo, um liquidificador com resquícios da droga, além de uma porção menor de cocaína e maconha. No forro da casa, os policiais localizaram três kits de cocaína, uma balança de precisão e um revólver calibre 38 com numeração suprimida, carregado com cinco munições, além de outras cinco intactas. Também foram apreendidos R$ 940 em dinheiro.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à sede da DEIC, onde teve a prisão formalizada pelo delegado Dr. Demetrios Gondim Coelho. Ele permaneceu à disposição da Justiça.