VÍDEO: fios caídos apavoram pais e crianças em Piracicaba

Fios soltos de um poste e espalhados pela calçada estão gerando medo e insegurança entre moradores, pais de alunos da Escola Municipal Heitor Pompermayer e motoristas que trafegam pela Rua Irmã Margarida Maria, no Jardim Brasília, em Piracicaba.

O problema começou no último domingo, quando a queda de uma árvore derrubou parte de um poste, deixando fios de telefonia pendurados e sobre placas na calçada. Embora a prefeitura tenha removido os troncos e limpado o local no dia seguinte, os fios, pertencentes a operadoras de telefonia, continuam no local, obstruindo a passagem e causando apreensão quanto ao risco de descarga elétrica.

A situação se torna ainda mais preocupante devido à proximidade com a escola municipal, onde crianças e pais circulam diariamente. Segundo relatos, contatos foram feitos com as operadoras, mas, após mais de uma semana, o problema continua sem solução.