Homem rouba chocolates e cachaça na Oxxo e é preso em Piracicaba

A Guarda Civil prendeu um homem na madrugada desta segunda-feira (24) após furtos em duas lojas Oxxo no centro de Piracicaba. Segundo o formações, ele levou dinheiro, chocolates, bebidas e cigarros de unidades localizadas na rua Alferes José Caetano e na avenida Doutor Paulo de Moraes.

O suspeito foi perseguido por um homem que presenciou o crime e acionou a Guarda. Durante a fuga, ele pulou o alambrado da Estação da Paulista, mas foi capturado pelas equipes. No momento da abordagem, apenas R$ 100 estavam com ele, mas parte dos produtos furtados foi encontrada no caminho.

O indivíduo foi levado ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado. A polícia segue investigando o ocorrido.