Compras em sites como Shein e AliExpress ficarão mais caras

Rodrigo Giraldelli, CEO da China Gate, empresa especializada na importação entre China e Brasil, aponta que o aumento do ICMS representa um desafio para as plataformas internacionais, podendo reduzir o volume de compras. “O aumento da alíquota eleva os preços dos produtos, diminuindo a competitividade das varejistas estrangeiras e afetando as compras dos brasileiros”, afirmou.

Em 2024, a Receita Federal registrou 187 milhões de remessas internacionais, uma redução de 11% em comparação com 2023. Análises feitas com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) indicaram uma queda de 40% nas importações de produtos de até US$ 50 logo após a implementação da “Taxa das Blusinhas” em agosto de 2024.

Em janeiro de 2025, o número de pacotes enviados caiu para cerca de 11 milhões, uma redução de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior, e 43% abaixo do maior volume já registrado. O valor financeiro das transações também registrou uma queda de 6%.