Casa pega fogo e morador é encontrado inconsciente em Piracicaba

Um incêndio em uma residência deixou um homem inconsciente após inalar fumaça na manhã deste domingo (23), no Jardim Boa Esperança em Piracicaba.

O fogo começou por volta das 10 horas na rua Jorge Hadad Dib. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e, durante o combate às chamas, encontrou a vítima caída e inconsciente em um dos cômodos.

O morador foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. As chamas foram controladas, e as causas do incêndio estão sendo investigadas.