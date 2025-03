Criança de 3 anos fratura o fêmur em atropelamento em Piracicaba

Um menino de 3 anos fraturou o fêmur e teve lesão na clavícula após ser atropelado por uma motocicleta enquanto brincava na tarde deste sábado (22), no Jardim Planalto em Piracicaba.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 13 horas na rua Copo de Leite, e o condutor e os detalhes da moto não foram descritos no boletim de ocorrência. O pai não soube precisar se a moto fugiu, pois não estava no local, no momento do acidente, que foi registrado apenas no domingo.

A criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC) com as fraturas e escoriações, sem risco de morte.