Carros batem e travam cruzamento de avenida em Piracicaba

Um acidente causou "caos" no trânsito em um cruzamento da avenida Independência, em Piracicaba, na noite deste sábado (22).

A colisão envolveu três veículos no cruzamento com a venida 31 de Março, bloqueando temporariamente a via e gerando transtornos para motoristas até a rápida chegada da Semutran e Polícia Militar, que organizaram e registraram a ocorrência.

Os carros envolvidos foram um Nissan Kicks, um Volkswagen Nivus e um Chevrolet Meriva.