Acidentes ferem criança e motociclista na Rosário em Piracicaba

Uma criança de 6 anos sofreu ferimentos leves, e um motociclista ficou gravemente ferido em dois acidentes ocorridos no intervalo de uma hora na rua do Rosário, no Centro de Piracicaba.

O acidente mais grave aconteceu no cruzamento com a rua XV de Novembro, onde um motociclista colidiu com um Chevrolet Onix. Com o impacto, ele foi lançado sobre o carro e caiu no asfalto, sofrendo convulsões em estado grave. Equipes de resgate prestaram atendimento e o encaminharam com urgência ao hospital.

Já a menina se feriu em outro ponto da via, quando voltaba da escola, após soltar a mão da sua responsável e atravessar a rua no momento em que uma motocicleta passava. O veículo a atingiu lateralmente, ferindo sua cabeça, causando ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros socorreu a criança e a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Cristina.