VÍDEO: Homem é encontrado morto em praça de Piracicaba

Um homem foi encontrado sem vida na noite desta quinta-feira (21) em uma praça na rua das Sapucaias, no Bosque do Lenheiro.

Moradores relataram que ele estava deitado no local desde as 17h. Após notarem que não respondia, tentaram acordá-lo, sem sucesso. O SAMU foi acionado, mas os socorristas constataram o óbito.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência, juntamente com a perícia. Segundo informações preliminares, o corpo não tinha sinais de violência, indicando morte por causas naturais. A funerária transportou ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame necroscópico.