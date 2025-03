Desvios na SP-304, em Piracicaba: começa construção de viadutos

A cautela é essencial para garantir a segurança de todo, siga rigorosamente as orientações das placas e demais sinalizações.

O tráfego deve sofrer mudanças e desvio como: Estreitamento de faixas, haverá estreitamento de faixas em trechos específicos da rodovia, com tráfego em mão dupla, interdição de acessos nos acessos a bairros como Santa Terezinha e Parque Piracicaba/Monte Rey/Vila Sônia que serão interditados em determinados pontos. Os motoristas deverão utilizar rotas alternativas, como a SP-308 e ruas locais, para acessar os bairros e a rodovia. Os desvios estarão devidamente sinalizados com placas, cones e painéis informativos.

A Eixo SP Concessionária de Rodovias inicia, nesta quinta-feira (27), a construção de dois viadutos na SP-304, em Piracicaba. Com investimento de R$ 30 milhões e prazo de 18 meses, as obras prometem melhorar a fluidez e segurança do trânsito na região. No entanto, a construção exigirá atenção redobrada dos motoristas devido aos desvios temporários e mudanças no tráfego.

Apesar dos transtornos temporários, a construção dos viadutos trará benefícios significativos para a região, como: Redução de acidentes, melhora na fluidez do trânsito, facilidade de acesso aos bairros vizinhos.

A construção dos viadutos na SP-304 em Piracicaba representa um avanço significativo para a mobilidade da região, prometendo maior segurança e fluidez no trânsito. No entanto, a execução das obras exigirá paciência e atenção redobrada dos motoristas devido aos desvios e alterações no tráfego.

É fundamental seguir as orientações da sinalização e reduzir a velocidade nas áreas de obra para garantir a segurança de todos. A colaboração dos condutores é essencial para que as obras sejam concluídas com sucesso e os benefícios sejam desfrutados pela comunidade.