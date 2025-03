Criança sai de escola de Piracicaba após ficar sem supervisão

O pai levou o filho até a secretaria da escola, mas não encontrou funcionários no local. Segundo ele, foi necessário gritar por aproximadamente dois minutos até que uma coordenadora aparecesse, aparentando estar desorientada. “Fiquei muito chateado e falei que era uma grande irresponsabilidade deixar uma criança de seis anos sair sozinha da escola, ainda mais com o portão aberto”, afirmou.

Como medida imediata, ele decidiu transferir o filho para outra escola e formalizou uma reclamação junto à Secretaria de Educação, além de registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

O menino, diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e neurodivergente, poderia ter sido atropelado ou se perdido, segundo o pai. “Espero que as câmeras sejam verificadas e que o responsável seja punido. É um absurdo como esses funcionários não têm um pingo de responsabilidade”, desabafou.

A Secretaria Municipal de Educação foi questionada e informou que já adotou medidas para reforçar a segurança na Escola Municipal Joaquim Carlos Alexandrino de Souza e seguirá implementando todas as ações necessárias para garantir a proteção e o bem-estar dos alunos. “Como parte desse compromisso, estão sendo reforçadas as orientações de segurança a todos os servidores das unidades e funcionários terceirizados de todas as escolas municipais, especialmente quanto aos protocolos a serem seguidos durante a entrada e saída dos estudantes. A Secretaria reitera seu compromisso com a segurança da comunidade escolar e continuará acompanhando a situação de perto.”