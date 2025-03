Escolas de Piracicaba terão que dar contatos do Conselho Tutelar

A Câmara de Piracicaba aprovou em primeira discussão um projeto de lei que prevê que as instituições de ensino privadas e públicas de Piracicaba fixem cartazes com o contato e endereço dos Conselhos Tutelares de Piracicaba. O projeto foi aprovado em sessão na última quinta-feira.

A proposta, de autoria do vereador Gustavo Pompeo (Avante), prevê que “caberá ao Poder Executivo Municipal definir os parâmetros dos cartazes, tais como: tamanho mínimo, tipo de letra etc.”.

Na justificativa do projeto, o parlamentar cita que diversos são os problemas que acontecem no âmbito das escolas e que, “por diversas vezes, estes problemas fogem da competência da instituição de ensino, seja porque se esgotaram todos os recursos para tentar solucioná-los internamente, seja porque as questões envolvem infrações penais e/ou tratamentos de saúde”.

Ele cita exemplos que muitas vezes extrapolam a competência de resolução de conflito das escolas, como “a evasão, os maus tratos, os casos de dependência química, entre outros”, e defende que, “nesses casos, é muito importante que a direção da escola, os professores, e até mesmos os demais alunos, devam ter à disposição e de modo fácil, o contato do conselho tutelar que esteja responsável pela sua área de abrangência, vez que é este o órgão que tem como missão zelar pelos direitos da criança e do adolescente”.